Trail in Vena: corsa e camminate tra borgo, scavi archeologici e parchi naturali

Domenica 2 settembre l'Avis comunale di Brisighella organizza il Trail in Vena: si corre e si cammina nel cuore di Brisighella e del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola. Percorso sportivo e camminate ludico-motorie: un trail di 20 km per i più allenati (inserito nel circuito Uisp), 8 km per gli amanti del Nordic Walking e 2 km con la "Camminata delle emozioni", un tour con guida alla scoperta di uno dei borghi più belli d'Italia.

Ritrovo partecipanti in via Naldi, nel centro storico di Brisighella, dalle ore 8.00, con partenza alle ore 9.30.

Il trail prende il via dal centro storico della cittadina termale e subito si comincia a salire verso la Rocca, seguendo la scalinata che porta verso i tre colli. Si attraversa il museo all’aperto della cava del Monticino, per poi giungere, attraverso sentieri e percorsi stradali, ai 485 metri della vetta del monte di Rontana, sede degli scavi archeologici dell’antico castello.

Si prosegue nella area del Parco Carnè per dirigersi poi verso il fondovalle del Rio Sintria, quindi si sale nuovamente per ritornare fra le doline del parco e, attraverso le creste dei calanchi, si scende fino in piazza Marconi, lungo la scalinata della Torre dell’Orologio. L’arco Avis segnerà sia la partenza che l’arrivo di questo trail, che si svolge principalmente nel Parco regionale della Vena del Gesso romagnola, nello splendore che circonda luoghi attraversati da boschi e declivi.

La morfologia naturale del territorio brisighellese si presta particolarmente per questo percorso, che si propone in modo variegato e accattivante. L'iniziativa è inserita nel circuito Uisp regionale. Il sentiero pensato per il tragitto Nordic walking percorrerà parte del tracciato del trail e attraverserà il centro visite di Ca’ Carne, dove i partecipanti saranno accompagnati da una guida.

Una magnifica occasione per osservare le bellezze naturalistiche e storiche del nostro territorio.

La "Camminata delle Emozioni", infine, è un'opportunità per tutti per camminare e conoscere, con l’aiuto di una guida, il centro storico di Brisighella, la via degli Asini, la Torre dell'Orologio, la Rocca e il Museo Ugonia.

L'iniziativa è realizzata dall'Avis in collaborazione con il Comune di Brisighella, il Parco regionale della Vena del Gesso romagnola e diverse associazioni, quali l'Aido, il Gruppo alpini e il Centro volontari.

Proprio il nuovissimo Sentiero degli Alpini, che conduce in cima al Monte di Rontana, sarà parte integrante del percorso (info: 339 6295443 Riccardo).