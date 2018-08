"Training Days" durante il Festival Ammutinamenti

Training days è il percorso di formazione rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni che vogliono avvicinarsi al mondo dello spettacolo dal vivo e vivere da attore protagonista il clima di un festival. Per il quinto anno il progetto si riconferma durante le giornate del festival Ammutinamenti, riproponendo le “sessioni di allenamento” nel mese di settembre, per conoscere da vicino le varie figure che lavorano nello spettacolo dal vivo, sperimentare le attività di organizzazione, promozione e comunicazione di un evento culturale, partecipare a laboratori tematici e assistere agli spettacoli in programma sotto la guida di un tutor, per sperimentare quindi in primis la condizione di essere spettatore e sviluppare in questo modo un proprio senso critico.

Durante le giornate di allenamenti i partecipanti conosceranno i meccanismi che stanno alla base dell’organizzazione di un evento, affiancheranno lo staff durante l’allestimento e le serate di spettacolo e alcuni di loro, interessati alla scrittura e al foto/video reporting, comporranno la squadra di giovani operatori che documentano il festival pubblicando recensioni, foto, video e interviste agli artisti protagonisti sul blog di Ammutinamenti.

In qualità di “reporter ufficiale” la mansione principale è seguire i momenti di allestimento, organizzazione, prove degli spettacoli e gli appuntamenti in cartellone, dialogare con gli artisti per poi scrivere, fotografare e realizzare interviste. Per vivere questa esperienza non è necessario avere una formazione nell’ambito della danza o del teatro: può partecipare chiunque abbia voglia di avvicinarsi a questo mondo e vivere un’esperienza di formazione personale.

La scadenza per questa call è per il 1° settembre 2018.

Info e prenotazioni: 0544 251966 / 320 9552632, www.festivalammutinamenti.org info@festivalammutinamenti.org