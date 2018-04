"Trame e tessere", in via Baccarini la mostra di Virginia Zanotti

La mostra sarà incentrata sul tema dell’ incontro e del contatto, sulle riflessioni che genera l’ empatia tra esseri viventi e la comunicazione tramite l’ espressione artistica.

I lavori qui esposti sono frutto di una ricerca personale che mi ha portato a unire l’ arte musiva a quella tessile per a creare un dialogo di parti diverse come si creano teli con trame e orditi o come si creano mosaici con andamenti e tessere tra se e se, tra lei e lui, tra noi e voi, TRA-ME E TE- (ESSERE).