Transmissions XI si presenta con Daniel Blumberg, Carla Bozulich e tanti altri artisti

L’undicesima edizione di Transmissions, il festival di Bronson Produzioni dedicato all’esplorazione delle nuove frontiere sonore da tutto il mondo, si tiene a Ravenna da giovedì 22 a sabato 24 novembre. Svelati i primi protagonisti della line up del festival:

Daniel Blumberg (UK), Jerusalem In My Heart (CDN), Alex Zhang Hungtai (TWN/CDN), Ammar 808 (TN), Carla Bozulich (USA), Richard Youngs (UK), Martin Bisi (USA) e Eric Chenaux (CDN/FR)

“Follow the sound” è il claim scelto per questa undicesima edizione, perché un suono racconta sempre una storia.

Sia che si tratti del songwriting grezzo ed emotivo del giovane Daniel Blumberg, fenomeno indiscusso della scena che ruota intorno al mitico Café Oto di Londra; di quello impro e minimalista del bibliotecario-eremita Richard Youngs; del suono della New York underground a cui Martin Bisi (produttore tra gli altri di Sonic Youth, Swans, John Zorn e Africa Bambataa) ha saputo dare voce e carne; di quello della label-collettivo Constellation Records, che per 20 anni ha raccontato il post rock accompagnandone le evoluzioni, qui rappresentato dall'inafferrabile Carla Bozulich, con il suo mix di art-punk, etica e creatività, e dalle composizioni di Eric Chenaux in costante equilibrio tra forma e caos; sia che si tratti di Jerusalem in My Heart, vero ponte sonoro tra la musica occidentale e quella araba, o di Ammar 808, nuovissimo progetto futurista del producer tunisino Sofyann Ben Youssef, oppure ancora della sperimentazione tra musica concreta e suono del taiwanese Alex Zhang Hungtai (aka Dirty Beaches), pupillo del regista americano David Lynch, Transmissions è il risultato di un percorso lungo e coerente, in bilico costante nell'instancabile ricerca delle traiettorie più coraggiose del suono: la vera materia viva di un festival ostinatamente visionario, ma al contempo assolutamente concreto, che nasce e vive non a caso nella Ravenna dei mosaici bizantini e di Dante, da sempre approdo per viaggiatori e punto di partenza per nuove esplorazioni.

L’artwork dell’undicesima edizione di Transmissions, resa possibile dal sostegno di Comune di Ravenna - Assessorato Alla Cultura e Regione Emilia-Romagna, è stato realizzato ad hoc per il festival da Gianluca Costantini, tra i più apprezzati artisti ed autori di graphic journalism italiani, che si è ispirato al celebre ritratto di Huey P. Newton - attivista statunitense del movimento afroamericano e co-fondatore del movimento rivoluzionario delle Pantere Nere - firmato David Fenton.