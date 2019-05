Degustazioni e incontri in cantina con il Trat-Tour

Non c’è due senza tre per il Trat-Tour di Oriolo dei Fichi, che per il terzo anno consecutivo tornerà a percorrere le colline di Faenza per incontri con i vignaioli e degustazioni on the road nell’ultimo week-end di maggio. Sabato 25 e domenica 26 maggio amanti della natura e dei sapori tipici di Romagna potranno scoprire uno dei terroir più suggestivi della regione a bordo del carro panoramico trainato da un trattore.

Il Trat-Tour sarà attivo il sabato dalle ore 12 alle 19 e la domenica dalle ore 10 alle ore 19. Come sempre il punto di ritrovo sarà il parcheggio nel parco della Torre di Oriolo: da qui ogni 45 minuti sarà possibile salire sul Trat-Tour (biglietto giornaliero: 2 euro) e partire lungo un percorso che farà tappa presso le cantine Leone Conti, Spinetta, San Biagio Vecchio, La Sabbiona, Poderi Morini e Zoli Paolo. Qui si potranno degustare il Famoso, il Centesimino, l’Albana, il Sangiovese e gli altri vini del territorio raccontati direttamente dai vignaioli. Chi vorrà potrà anche spostarsi da una cantina all’altra percorrendo a piedi alcuni tratti panoramici segnalati da cartelli.

Nella mattinata di sabato, in attesa dell’apertura delle cantine (ore 12), sempre a bordo del trattore si potranno visitare le coltivazioni di mirtilli dell’azienda agricola Rio del Sol scoprendo tutti i segreti di questo frutto con la possibilità di gustare anche un goloso aperitivo a base di questo. In quella di domenica, invece, le cantine accoglieranno i visitatori già a partire dalle ore 10.

In entrambi i giorni, dalle ore 12 alle 21, nel parco della Torre saranno funzionanti un punto ristorazione con specialità e piatti locali e un punto vendita dove poter assaggiare e acquistare i prodotti degli agricoltori dell’Associazione per la Torre di Oriolo.

Novità di quest’anno è la presenza di un servizio di bus navetta gratuito messo a disposizione da Viaggi Erbacci, che collegherà in modo continuativo la stazione di Faenza alla Torre di Oriolo in entrambe le giornate dalle 9 del mattino fino alle 22 (ultima partenza dalla stazione verso Oriolo dei Fichi alle ore 17). Personale della manifestazione sarà presente all’esterno della stazione di Faenza con un gazebo ben riconoscibile per accogliere chi arriverà in città in treno e fornire informazioni utili per vivere al meglio un’esperienza di divertimento e conoscenza del territorio adatta a tutta la famiglia.