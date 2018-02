Carnevale con maschere, palloncini e pizza fritta

Domenica 11 febbraio, a partire dalle 16, Traversara di Bagnacavallo ospita la 69a edizione del Carnevale dei ragazzi.

Nell’area parrocchiale i bambini e ragazzi che si presentano in maschera hanno l’occasione di partecipare a CarnevalPizzainMaschera, con giochi a gruppi e animazioni.

Per tutti ci sono coriandoli, pizza fritta e alle 17 il lancio dei palloncini colorati con bigliettini omaggio per la Festa della Primavera in Fiore.

Il pomeriggio si conclude con una cena base di pizza presso i locali della Parrocchia.

L’organizzazione del Carnevale dei ragazzi è delle associazioni Traversara in Fiore, Amici dello Sport, Amici della Musica, del Circolo Lavoratori Cristiani Leone XII e della parrocchia di Traversara.

Informazioni:

338 4965956

aravagli@gmail.com