Tre giorni di sapori dal mondo: torna in piazza il 'Mercato Europeo'

Manca poco al taglio del nastro della 16esima edizione del Mercato Europeo dei Sapori d’Europa che colorerà e profumerà Piazza Andrea Costa a Cervia con tre giorni di stand enogastronomici ed eventi collaterali. Golosi e curiosi sono attesi tra dalle decine di venditori che ogni anno partecipano all’appuntamento fisso, che da quindici anni richiama a Cervia decine di migliaia di persone per soddisfare tutti i palati e gli occhi. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre oltre 150 commercianti ambulanti provenienti da tutti i paesi d’Europa propongono le migliori produzioni tipiche agroalimentari e artigianali del continente. L’Europa si riunirà quindi in Piazza Andrea Costa con le migliori produzioni tipiche del continente saranno proposte da 150 commercianti ambulanti in rappresentanza di oltre 25 paesi.

Il Mercato dei Sapori d’Europa, organizzato da FIVA Confcommercio Cervia in collaborazione con FIVA Confcommercio nazionale e Confcommercio Ascom Cervia, torna a Cervia per la sedicesima edizione che si preannuncia ancora più ampia e ricca delle precedenti. FIVA Confcommercio ha ancora una volta organizzato un grande appuntamento che porterà in città numerosi turisti, motivati non solo dalla vacanza al mare ma anche dalla possibilità di incontrare le eccellenze enogastronomiche e artigianali europee. Non a caso, nel circuito italiano dei mercati europei, che comprende venti appuntamenti in varie località, Cervia occupa un posto di primo piano per la qualità degli espositori presenti e per l’afflusso di pubblico.

Ma il Mercato Europeo non è solo un evento enogastronomico: infatti sempre da venerdì 13 a domenica 15 saranno allestiti altri eventi collaterali che contribuiranno ad animare il centro storico di Cervia. Il Mercato dei Sapori d’Europa si conferma come ottima occasione per prolungare la vacanza a Cervia o per raggiungerla appositamente. E‘ possibile programmare un weekend a Cervia dedicato alle produzioni tipiche o prenotare un soggiorno alternando la spiaggia al passeggio fra i banchi di Piazza Andrea Costa. Il Mercato è ormai a tutti gli effetti un importante volano turistico, capace di incentivare arrivi e presenze in una fase della stagione che chiede di essere sostenuta con iniziative di alto livello. E i flussi delle precedenti edizioni stanno a dimostrare l’alto indice di gradimento che accomuna residenti, escursionisti del circondario romagnolo e turisti veri e propri. Sono stati numerosi i visitatori dell’edizione 2018 e tutto lascia supporre che anche quest’anno si ripeterà il successo di pubblico.

L’apertura degli stand avverrà venerdì mattina alle ore 10 mentre l’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla presenza della autorità cittadine, dei responsabili FIVA nazionali e dei dirigenti Confcommercio Cervia.