Trebbo del Senio racconti in dialetto e dolci delle azdore

Ritorna Il Trebbo del Senio, serata dedicata al dialetto organizzata dalla Pro Loco di Bagnacavallo in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’associazione Amici Casa del Popolo di Masiera.

L’iniziativa, aperta a tutti, è in programma giovedì 18 ottobre alle 20.30 presso la Casa del Popolo di Masiera, in via Abbandonata.

"Non si tratta di un concorso dialettale – spiegano gli organizzatori – ma di un vero trebbo tra amici e conoscenti per raccontare fatti nuovi o conosciuti, rigorosamente in dialetto. Poesie e zirudelle, in cui traspaia tutta la capacità della nostra lingua di ironizzare su temi anche difficili e perché no anche su noi stessi.

La serata si concluderà, come ogni trebbo che si rispetti, con un assaggio di “dolcezze” delle azdore di Masiera.