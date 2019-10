Trekking al "vulcanello" di Monte Busca e visita alla sagra del Bartolaccio

Domenica 3 novembre "i trekking di Scomfort Zone" propongono un'escursione alla scoperta del “vulcanello” di Monte Busca, considerato da alcuni il vulcano più piccolo al Mondo.



Partendo da Tredozio arriveremo al vulcanello, ne conosceremo di più, sulla sua origine e di come in passato venne utilizzato. Concludendo il giro ad anello, molto panoramico tra l’alta Valle del Montone e la Valle del Tramazzo, ritorneremo in paese dove ci sarà la possibilità di partecipare alla Sagra del Bartolaccio, prodotto tipico cotto alla piastra.



Ritrovo a Faenza alle ore 8:30 nel parcheggio Trattoria Ponte Rosso via Argnani 45.



Per info sul percorso e prenotazione obbligatoria: 3497789611 - info@scomfortzone.com

Costo: 15 euro



Maggiori dettagli visitando: www.scomfortzone.com