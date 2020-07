Trekking della luna piena fra lucciole e calanchi

Sabato 4 luglio si parte per un trekking notturno che porta i partecipanti ad affrontare l'Anello di Ceparano. Un percorso facile al chiarore della luna piena, camminando in mezzo a calanchi e lucciole, passando dai ruderi della Torre di Ceparano.

RItrovo alle 20,30 di fronte al Bar Romagna a Marzeno di Brisighella. Un itinerario lungo 9 km per circa 4-5 ore di cammino.

Costo: 12 euro a persona. La quota comprende escursione con Guida Ambientale Escursionistica Danio Miserocchi. Il pagamento avviene in contanti sul posto; per maggior sicurezza si prega di presentarsi con la somma esatta per ridurre al minimo il maneggiamento del denaro (disposizione anti Covid-19).

Iscrizione obbligatoria: messaggio Whatsapp 3292015682 (Stefano) (no sms, no chiamate) oppure messenger: https://www.facebook.com/stefano.baiocchi.7

Obbligatorio: Abbigliamento e scarpe da trekking; eventuali stuoie o coperte, torcia e cena al sacco (non compresa nella quota).