Trekking in vallata: nuovo appuntamento con i "sentieri dei sapori"

La Cna ha raccolto l’adesione di un gruppo di agriturismi dell’area faentina collinare sull’idea – giunta al terzo anno di realizzazione – di organizzare degli itinerari, chiamati appunto “sentieri dei sapori” che - partendo dalle migliori strutture esistenti - facciano conoscere quel territorio con la lentezza e la bellezza tipica del trekking. L’obiettivo non è solo quello di fare una “bella iniziativa” isolata ma di promuovere in maniera sostenibile ed efficace il turismo in quell’area. Domenica passeggiata lungo i sentieri delle prime colline faentine, tra la Valle del Lamone e del Marzeno alla scoperta di borghi e castelli. Ritrovo e iscrizioni alle 8.30 all’Agriturismo La Vezzana, in via Lavezzana 3 a Sarna di Faenza. Pranzo, per chi lo desidera, dopo una piacevole camminata di circa tre ore, sempre nello stesso agriturismo. Per prenotazioni Tel. 0546 43128 – info@agriturismolavezzana.it. Il depliant con il programma completo delle escursioni è consultabile sul sito della Cna di Ravenna. Inoltre, per informazioni e comunicazioni sulle singole escursioni consigliamo di visitare la pagina Facebook di Sentieri e Sapori oltre alla pagina Facebook di Cna Ravenna.