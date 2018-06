Trentotto artisti per la Biennale di pittura Città di Faenza

Venerdì 8 giugno, alle ore 18.00, nella Galleria comunale d'arte di Faenza (Voltone della Molinella 4/6) si inaugura l'ottava edizione della Biennale di pittura Città di Faenza, l’evento promosso dalla Pro Loco che coinvolge quest'anno trentotto artisti del nostro territorio.

La mostra sarà allestita nella Galleria della Molinella fino al 16 giugno poi, al termine dell'ultima giornata di mostra, le opere andranno all’asta, con i proventi della vendita all’incanto che saranno anche quest'anno destinati al restauro di un bene artistico o architettonico della città.

Nel 2015 grazie alla Biennale di pittura la Pro Loco è riuscita a finanziare il restauro conservativo di due capitelli medievali nel Palazzo del Podestà, mentre nel 2017 l’incasso dell’asta ha permesso il restauro di una colonna in pietra, con al vertice l’antichissimo simbolo cristologico costantiniano, in via Giangrandi, e della lapide datata 1598 sulla facciata della Cattedrale.

Questi i 38 artisti che esporranno le loro opere alla Biennale di quest'anno: Renato Albonetti, Amissao Lima, Nevio Bedeschi, Edo Bianchedi, Umberto Boschi, Adriana Cantagalli, Romeo Capalti, Barbara Donati, Eriz Body Annan, Gisella Faenza, Bice Ferraresi, Sergio Ferretti, Graziella Giunchedi, Innokentiy Fateev, Pietro Lenzini, Kry (Cristiano Marchetti), Nedo Merendi, Sante Minghetti, Mariangela Montanari, Mirna Montanari, Elisa Morelli, Muky, Martino Neri, Cinzia Pasi, Tomasino Peroni, Giovanni Pini, Giuseppe Rava, Cesare Reggiani, Bruno Retini, Aldo Rontini, Luca Rotondi, Sergio Saviotti, Roberta Sangiorgi, Gionata Scardovi, Enrico Versari, Alberto Zannoni, Andrea Zoli, Filippo Zoli.

La mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.30.