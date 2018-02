Trionfo di musica e danza con il balletto "Schiaccianoci"

Grande appuntamento di musica e danza sabato 24 febbraio alle ore 18.00 e alle ore 21.00 con Lo Schiaccianoci al Teatro Comunale di Cervia.

Punto di arrivo del balletto romantico, "Schiaccianoci" debutta nel 1892 al Teatro Marinskij di San Pietroburgo, su partitura di Pyotr Ilyich Tchaikovsky: la musica del genio russo è un capolavoro assoluto, destinato a guadagnarsi un'enorme popolarità e a godere di una vita propria, imprimendosi per sempre nell'immaginario collettivo.

In omaggio a questo grande classico senza tempo della musica e del balletto, LaCorelli firma un nuovo spettacolo originale, affidando la partitura musicale di Tchaikovsky all'Ensemble Tempo Primo, guidato per l'occasione dal Direttore-ospite Alicia Galli.

A danzare lo Schiaccianoci saranno ventisei allieve e allievi dell'Artemisia Danza di Cervia, che si muoveranno su coreografie di Cristina Chiarello, Sonia Lorenzi, Claudia Maestri e Alessandra Dall'Olio. A raccontarlo sarà Teresa Maria Federici, talento dell'affabulazione, che per lo spettacolo firma anche i testi originali, ispirati ai due precedenti letterari di Hoffmann e Dumas.

Di brano in brano, i personaggi della grande pagina sinfonica russa rivivranno nell’atmosfera soffusa e preziosa della scrittura tchaikovskiana, in uno spettacolo che si preannuncia imperdibile, tanto da aver suggerito, eccezionalmente, una programmazione in doppio turno.

Gli ingressi allo spettacolo, il terzo della serie di "Moments Musicaux", sono già prenotabili al 339 6249299 o scrivendo a info@lacorelli.it (Biglietto Intero: 10 €; Ridotto per Iscritti alla newsletter de LaCorelli: 8 €; Ridotto per Iscritti ad una scuola di musica: 5 €; Ridotto per Studenti fino a 18 anni: 5 €. I bambini sotto i 6 anni entrano gratis).