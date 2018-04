Tutti a caccia con il metal detector: arriva il trofeo "Go Minelabbing"

Due giorni di sfide, aspettando di sentire il "bip" della vittoria. Il 28 e 29 aprile al bagno Cayo Loco Summer Beach a Lido di Classe si tiene una competizione nazionale con metal detector denominata Go Minelabbing - 1° Trofeo Detector Loco.

Quest'anno la sfida prevede per la prima volta dei rally unici nel loro genere, a livello mondiale. Centinaia di appassionati ricercatori, provenienti da tutta Italia e non solo, si sfidano in 4 rally. Le prove consistono in una gara di ricerca con metal detector in mare, una in notturna ed una in spiaggia. Un quarto rally, è riservato ai più giovani con età fino a 14 anni. E' possibile partecipare ad una o più gare. Il costo di una gara è di Euro 5,00 mentre per due o tre gare il costo di iscrizione è di Euro 10. Il rally riservato ai più giovani, è gratuito e per chi vuole provare, ma non ha il metal detector, è possibile noleggiarlo gratuitamente previo prenotazione entro il 23 aprile.

Programma

Sabato 28 aprile

ore 14.00 – Water Rally – Gara in mare (60’) – a seguire Premiazioni

ore 18.00 – Presentazione novità Minelab (Equinox e Go Find series)

ore 18.00 – Aperitivo al Cayo Loco

ore 20.00 – Hamburger Party al Cayo Loco

ore 22.00 – Night Rally – Gara notturna sulla spiaggia (60’) – a seguire Premiazioni

Domenica 29 aprile

ore 10.00 – Junior Rally- Gara sulla spiaggia dedicata ai giovanissimi cercatori (40’) a seguire Premiazioni

ore 12.00 – Pranzo Self Service al Cayo Loco

ore 14.00 – Beach Rally – Gara sulla spiaggia (2 gare di qualificazione e 1 finale) a seguire Premiazioni

L'evento, aperto a tutti i possessori di metal detector di qualsiasi marca, si svolge presso lo stabilimento balneare Cayo Loco Summer Beach n. 18 a Lido di Classe. Per qualsiasi informazione contattare Detector Center di Cervia al nr di telefono 0544 1888003.

Gallery