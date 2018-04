Turbolente e vintage: arrivano le chitarre delle Baby Shakes

Martedì 1 maggio le Baby Shakes arrivano in live al Bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna. Inizio concerto ore 18, ingresso libero.

Direttamente dagli Stati Uniti arrivano all’Hana-Bi per il primo live della stagione le Baby Shakes. Il complesso newyorkese è un trio femminile (con l’aggiunta di un quarto componente dal vivo), che unisce la carica dei Ramones all'eleganza di Chuck Berry, suonando vagamente in stile anni '60.

Formatesi nel 2005, le Baby Shakes hanno all'attivo quattro dischi. Sono state in tour negli Stati Uniti, in Giappone, Irlanda, Regno Unito, dividendo il palco con band di grande spessore come Black Lips e The Undertons. Il loro ultimo album si intitola “Turn It Up” ed è uscito nel maggio 2017: nelle loro hit da scantinato troverete la voglia di “party hard” dei Black Lips e la sfacciataggine dei Blondie, ma anche una deliziosa patina vintage che vi riporterà ai concerti più turbolenti della Motown. Se da un po’ di anni ci mancano le Dum Dum Girls e in questi mesi stiamo consumando il disco degli Sheer Mag, questo è il nostro concerto. E magari sarà anche l’occasione di accaparrarsi il vinile a forma di cuore prodotto dalla nostrana Surfin ‘Ki Records.