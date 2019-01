Tutta la carica di Rancore, il rapper in Romagna con la sua “Musica per Bambini”

Dopo l’ultimo tour dove Rancore ha sperimentato il palco a 360 gradi, mischiando musica, teatro e magia, il rapper torna sulla scena con un nuovo disco e porta sul palco un nuovo spettacolo: “Musica Per Bambini (in Tour)”. Rancore porta i suoi "giocattoli" sul palco trasformandolo in una cameretta dove i musicisti sono bambole di pezza con bottoni al posto degli occhi. Sabato 19 gennaio Rancore arriva al Bronson di Madonna dell'albero alle 21.30.

Tarek Iurcich, alias Rancore, nasce a Roma nel 1989 da padre croato e madre egiziana. Comincia il suo percorso musicale all'età di quattordici anni: si fa conoscere al Phat Roma, una manifestazione di improvvisazione che frequenta con cadenza settimanale. L'esperienza gli permettere di conoscere personalità del mondo hip hop come Fi, Jimmy e Tetris che lo aiutano nella realizzazione del primo disco “Seguime” del 2006. A inizio 2010 esce “Lo spazzacamino”, contenuta nell'album “Hocus Pocus” di DJ Myke, che riscuote molto successo e che vince il premio MEI come miglior album underground del web. Proprio con DJ Myke nel 2012 esce “Silenzio”, secondo lavoro del rapper romano.

Nel luglio del 2015 Rancore & DJ Myke pubblicano “S.U.N.S.H.I.N.E. EP”, reso disponibile per il download gratuito. Successivamente, tramite una campagna di crowdfunding, hanno messo in vendita l'edizione in vinile dell'EP con presente nel lato b una raccolta dei loro migliori brani chiamata “The Best of 2010/2015”. Nel 2017 collabora con l’ex del Muro Del Canto Giancane nel brano “Ipocondria”. Il primo giugno del 2018 Rancore pubblica per l’etichetta Hermetic il suo secondo studio album dal titolo “Musica per bambini”. Il disco è stato anticipato dal singolo e video “Underman”.

Rancore è da anni considerato uno degli artisti più interessanti del panorama del rap italiano, capace di trovare la giusta alchimia tra rime, tecnica, fantasia e significati. Dopo un periodo di importanti dischi e collaborazioni, Rancore torna dunque con un nuovo e imponente lavoro, molto più esplicito, ironico e provocatorio, ma mantenendo un alto grado di cervellotica complessità, ormai alla base del suo rap ermetico.

Biglietti: 12 euro o prevendita 10 euro + dp sul circuito Vivaticket