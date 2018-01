Tutti i segreti del cucito "punk"

Sono aperte le iscrizioni ai tre nuovi corsi per adulti in partenza alla Scuola arti e mestieri di Cotignola. Cucito “punk”, cartapesta e libri pittografici sono i filoni artistici su cui si sviluppano i corsi, pensati come opportunità per mettere alla prova (e migliorare) le proprie capacità espressive, e senza dubbio anche come momento di aggregazione.

Il primo corso si chiama “Pomelo” ed è dedicato al cucito punk (a mano e a macchina) e stampa su tessuto per disegnare e inventare vestiti partendo da abiti di seconda mano, scampoli e stoffe di recupero; i capi realizzati durante il corso saranno poi indossati dai partecipanti in una parata futurista fatta in occasione della Segavecchia, domenica 11 marzo. Sono in programma cinque incontri, il sabato mattina dalle 10 alle 12, dal 3 febbraio al 3 marzo; il corso è tenuto da Pamela Casadio.

La fabbrica della cartapesta “Varolandis Mundis” è invece pensato per la costruzione di maschere, mascheroni e mascherine, ma anche feticci e pupazzi, gioielli, fiori e bastoni del comando che sfileranno in fitta schiera il giorno della Segavecchia conquistando Cotignola con la magia artigianale della cartapesta.

Sei incontri con doppio turno dalle 19 alle 20.30 e dalle 21 alle 22.30 il mercoledì sera dal 31 gennaio al 7 marzo; il corso è tenuto da Pamela Casadio, Alice Iaquinta e Cecilia Pirazzini.

In maggio partirà infine il laboratorio di illustrazione per realizzare un "libro d'azione", con le pagine come fondali e paesaggi, e i disegni che diventano tridimensionali oggetti di scena di teatrini emozionali. Libro, allestimento e animazione saranno presentati durante Saluti da Cotignyork, festival del disegno e del teatro di figura per bambini e grandi accompagnati, in programma a Cotignola dal 7 al 10 giugno.

Il corso, a cura di Alice Iaquinta, è suddiviso in cinque incontri serali, il mercoledì dalle 20 alle 22 dal 2 al 30 maggio.



La Scuola arti e mestieri di Cotignola è in via Cairoli 6; tutti i laboratori sono a partecipazione gratuita ed è gradita l’iscrizione; per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la Scuola arti e mestieri al numero 0545 908 812 o all’indirizzo di posta elettronica postaselvatica@gmail.com.