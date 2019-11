Tutto il folk della Turchia nella musica di Umut Adan

Sabato 16 novembre, ore 21.30, il Bronson di Madonna dell’Albero ospita il concerto di Umut Adan.

Umut Adan è un musicista turco nato e cresciuto a Istanbul. Fin da bambino è stato esposto a diverse influenze culturali e ben presto è passato sotto l'incantesimo della musica folk, con un particolare interesse per l'Anadolu Pop degli anni '70 - il movimento folk-rock che è diventato la colonna sonora di un periodo storico ricco di sorprendenti transizioni e cambiamenti drammatici. Dopo essersi trasferito in Italia, Umut inizia a lavorare alle sue canzoni, pubblicando un paio di 45 giri prodotti da Marco Fasolo (maestro della psych-pop dei geniali Jennifer Gentle, la prima band italiana con un contratto Sub Pop). I singoli hanno avuto un'uscita limitata ma sono comunque riusciti a ottenere ottime recensioni da critici come Byron Coley (The Wire). Poco dopo Umut è tornato in Turchia, ha continuato a suonare dal vivo ed è stato infine ripreso da Jack White come atto di apertura del suo tour turco. Consolato dall'accoglienza calorosa, Umut ha poi iniziato a pianificare la sua prima uscita completa. L'omonimo album è stato registrato a Londra presso i Toe Rag Studios e le sessioni sono state dirette da Marco Fasolo e Liam Watson (che ha lavorato con una lista di clienti importanti che vanno dai Kills ai White Stripes). Il risultato finale è un album di canzoni folcloristiche, ma con tante chitarre fuzz e funky break nella migliore tradizione psichedelica turca degli anni '70 e anche punteggiato qua e là da strani arrangiamenti come le percussioni inventive o il mellotron che impreziosisce una canzone come "Güneş". Fasolo e Watson hanno optato per una produzione che mescola elementi vintage e un approccio sonoro più moderno, ponendo particolare enfasi sui testi di Umut - riflessioni struggenti su ciò che sta accadendo in Turchia e sul suo disagio, ma anche canzoni d'amore dirette e riflessioni sul passare del tempo. Alla fine, l'album è una rappresentazione della confusione che circonda lo stato attuale degli affari della Turchia, un paese in bilico tra tensioni forti e conflittuali, ma anche un atto rispettoso per artisti come Cem Karaca, Selda ed Erkin Koray, che hanno nutrito il fascino di Umut per tutta la vita con la musica popolare turca e le sue infinite permutazioni.

Ingresso gratuito entro le 23. Omaggio donna 00-00.45.

Ingresso aftershow 10 € con drink entro le 23.