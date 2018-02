Tutto pronto per il "Carnaval" nel borgo

Anche a Faenza è tempo di Carnevale. Da giovedì grasso, entra infatti nel vivo la festa più attesa dell’anno, all’insegna della musica, i colori e il divertimento più sfrenato.

Fra le tante iniziative di questi giorni c'è “Il Carnaval”, la tradizionale manifestazione promossa dal centro sociale Borgo, programmata sabato 10 febbraio, al pomeriggio, nella capannina del centro sociale, in via Saviotti 1.

Dalle ore 15.00 giochi e animazione per i bambini con il gruppo Los Rayos de Colores, trucchi, palloncini e tante sorprese.

Dagli organizzatori l'invito a tutti i bambini a partecipare numerosi e in maschera.