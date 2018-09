Ultima serata del festival "Suoni e parole" con omaggio a Maria Pedrini e Gioachino Rossini

Venerdì 7 settembre, alle 21.00, si tiene l'ultima serata del festival Suoni e Parole - Un simposio informale tra le pietre di luna, nella cava Marana di Brisighella



L'appuntamento conclusivo è dedicato alla cantante lirica brisighellese Maria Pedrini (1910-1981), ricordando anche Gioachino Rossini nel 150° della morte. Il professore Franchino Falsetti, musicologo dell'Università di Bologna, presenterà la nota cantante Maria Pedrini alla quale, dopo i successi ottenuti in tutto il mondo, venne dedicato il Teatro comunale di Brisighella.

Seguirà lo spettacolo prodotto per l'occasione di due giovani, ma ormai noti interpreti: il fascino del pianoforte a coda di Giulia Ricci e la voce lirica baritonale di Raffaello Bellavista. Arie di Mozart, Rossini.

Il percorso che porta alla “platea” sara ravvivato da una decina di cavalletti da pittore su cui saranno collocate opere pittoriche dell'artista brisighellese Tatiana Malpezzi.



L'ingresso è libero.

La Cava Marana si trova a circa due chilometri da Brisighella lungo la strada che porta a Riolo Terme, in prossimità del parcheggio della grotta Tanaccia. Ingresso libero grazie al patrocinio del Parco della Vena del Gesso e della Fondazione “I Naldi – Gli Spada”. La temperatura media all’interno della grotta è di circa 18/20 gradi pertanto si consiglia un abbigliamento adeguato. L’anfiteatro naturale si raggiunge facilmente e non sono presenti barriere architettoniche,tranne alcuni tratti di terra battuta. La peculiarità del luogo garantisce un’acustica eccezionale e la possibilità di assistere allo spettacolo anche in caso di pioggia. I posti a sedere sono limitati per cui è consigliato agli spettatori di portare con sé sedie e cuscini.

