Ultime serate al cineparco. Tra le pellicole "Contromano" e "End of Justice"

Ultime dieci serate di programmazione al cineparco delle Cappuccine per Bagnacavallo al cinema, con sei film nel segno della varietà e della qualità che hanno caratterizzato l'intera rassegna.

Mercoledì 22 agosto si proietta il film drammatico A beautiful day di Lynne Ramsay, ambientato a New York, mentre giovedì 23 si torna in Italia e nel Mediterraneo con L'ordine delle cose, pellicola di Andrea Segre sul tema dei migranti. Si resta in Italia sul tema dell'integrazione anche venerdì 24 e sabato 25 agosto con Contromano di e con Antonio Albanese per tornare domenica 26 e lunedì 27 al cinema internazionale, pur senza abbandonare la tematica razziale, con I segreti di Wind River di Taylor Sheridan.

Martedì 28 e mercoledì 29 Peter Landesman racconta la vicenda della "gola profonda" dello scandalo Watergate, Mark Felt, in The silent man mentre chiude la rassegna, giovedì 30 e venerdì 31 agosto, End of justice - Nessuno è innocente, thriller di Dan Gilroy con Denzel Washington e Colin Farrell.

La rassegna Bagnacavallo al cinema è gestita da Ivan Baiardi e Gianni Gozzoli del Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Le proiezioni iniziano alle 21.30. L'arena delle Cappuccine è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Prezzi dei biglietti: 6 euro intero, 5 euro ridotto fino a 18 anni e soci Libreria Alfabeta.