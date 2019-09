Ultimi provini per entrare nell'accademia teatrale di Marescotti

Domenica 22 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, l’attore e regista Ivano Marescotti tiene gli ultimi provini per l’accesso alla teatro accademia Marescotti, nella galleria-spazio contemporaneo Vibra, in via Fantuzzi 8, nei pressi di Piazza Kennedy.

Gli aspiranti attori hanno dunque come scenario per i loro monologhi le opere artistiche esposte, realizzate da Federica Giulianini, Filippo Farneti e Sergio Policicchio.

“L’idea alla base di questa nuova esperienza è quella di creare collaborazioni virtuose e connessioni prolifiche tra teatro e arte - spiega Deda Fiorini project manager di TAM - così da abbattere confini tra le varie discipline artistiche e far incontrare, letteralmente e concettualmente mondi diversi ma affini”.

Un'idea condivisa da Michela Bernardini, fondatrice e proprietaria dello spazio Vibra insieme a Andrea Pollini, che intende valorizzare la vicina piazza Kennedy con eventi tali da richiamare gente di ogni età e avvicinarla al mondo dell’arte, del mosaico e del teatro.

Tornando a Tam, con i provini di domenica si completerà la selezione dei 24 allievi aspiranti attori che parteciperanno alla terza edizione di Tam, al via dal 16 novembre prossimo.