Ultimo appuntamento invernale con il Garage Sale

L'ex deposito dello zolfo trasformato in temporary shop per una domenica di shopping, musica, spritz e amici. Ancora una volta l’Almagià si trasforma per l'ultimo appuntamento dell'inverno del Garage Sale, domenica 7 gennaio dalle ore 10.30 alle 19.30.

Il “garage sale”, ovvero mercatino del riuso, è uno shopping a impatto zero, ma soprattutto un input a creare un proprio stile, reinterpretando abiti e accessori e usando come unico filtro il proprio gusto e la propria creatività, oltre che una spinta a uscire dall’omologazione di una moda preconfezionata dalla grande distribuzione per la massa. Oltre al vintage, anche solo second hand, per scelta e non per necessità, per il desiderio di non sprecare e di non inquinare, altra tematica intrinseca al garage sale.

L’Almagià si trasforma in “temporary shop” in una giornata all’insegna della contemporaneità, dove c'è spazio anche per della buona musica e del cibo sano.

Il programma della giornata prevede l’apertura dello spazio al pubblico dalle 10.30, l’ingresso è gratuito. Nel corso di tutta la giornata è attivo il punto di ristoro Green Pepper.

L’evento è accompagnato dagli ascolti musicali a cura di: Trinity, Marina Meccanica, Beppe Pesce, Piero Merola, Marco Samorè, Ale Franchini, Stefania “Alos” Pedretti, Francesca Morello & guests.

Per info:

evento: https://www.facebook.com/events/336283950171182/

info@associazionenorma.it