Ultimo party del 2017 con gli Aldi dallo spazio

Il 30 dicembre dalle 21.30 va in scena il party di fine anno del Bronson: tutti i dj resident (Trinity, Lappa, Toffolo, Jack Disorder, Party Marty) tutte le migliori feste della stagione in un’unica serata. Inoltre, il live degli Aldi dallo Spazio, cinque amici che provengono da due differenti band, accomunati da un’intenzione: vivono immersi nel vinile, divorano musica, hanno fame di suono, sono pieni di energia, vogliono sperimentare e hanno qualcosa da dire.

Aldi dallo Spazio è una band assolutamente emergente formata da cinque giovani ragazzi ma tecnicamente ben preparati e con le idee già molto chiare. Hanno un monicker tra il serio e il faceto ma di sicuro impatto, che lascia trapelare e traspirare psichedelia e richiami ancestrali ed è dunque sostanzialmente riconducibile alla musica che propongono. Non c’è tuttavia nessun Aldo nel vero senso della parola in formazione: dietro l’acronimo Awesome Lysergic Dream Innovation si celano in realtà Dario Federici (voce e tastiere), Marco Braschi (basso), Davide Mosca (chitarra), Simone Sgarzi (chitarra e cori), Lorenzo Guardigli (batteria), un ensemble riunitosi nel 2015 a partire da due band differenti che solevano fare delle jam session insieme e che poi hanno deciso di confluirsi a vicenda. In estate è uscito il loro debut album autoprodotto “QuasAr”, titolo tributo agli studi di uno dei componenti ma anche all’immaginario della band stessa. Il gruppo nutre un amore viscerale per tutto ciò che è ascrivibile al sound tipico degli anni ’70 con un occhio di riguardo soprattutto al prog (Genesis), che sia quello più tendenzialmente hard (Deep Purple, Led Zeppelin), che sia quello più tendenzialmente psichedelico (Pink Floyd) o addirittura quello nostrano di cui una volta noi italiani potevamo vantarci in giro per il mondo (PFM), il tutto senza badare se questa loro scelta di vita possa sembrare in qualche modo démodé.

Ingresso omaggio entro le 23. Omaggio donna 24-01. Uomini 10€ con drink, donne 10€ con drink dopo le 01.