Ultimo weekend per le escursioni in barca in Bevanella

Sabato 29 e domenica 30 settembre il Museo NatuRa di Sant’Alberto e il Centro Visite Cubo Magico Bevanella di Savio propongono un weekend di iniziative dedicate alla natura e alla scienza. Domenica 30 settembre dalle ore 14 alle 18 il Museo NatuRa propone “Scienza in gioco, scienziati in cucina” per bambine e bambini dai 5 anni in su per scoprire i principi della scienza in cucina, accompagnati da una buffa cuoca scienziata. Lo studio di NatuRa sarà attrezzato con diversi tavoli di scienza che saranno disponibili a ciclo continuo tutto il pomeriggio alla presenza di un esperto del Museo. L’attività è compresa nel biglietto d’ingresso al Museo. Negli orari di apertura del Museo è sempre disponibile inoltre “Ci metto il becco… in autunno”, caccia al tesoro da svolgere in autonomia all’interno delle sale del Museo per andare alla ricerca di animali e tesori della natura. Anche questa attività è sempre disponibile negli orari di apertura ed è compresa nel biglietto d’ingresso al Museo.

Sabato e domenica continuano inoltre le escursioni guidate nel Parco del Delta del Po. Dal Museo NatuRa, domenica 30 settembre alle ore 9.30 partirà “In bicicletta alla scoperta dei Fenicotteri, speciale Volta Scirocco”, escursione guidata in bici attraverso la porzione meridionale delle Valli di Comacchio fino all’oasi di Volta Scirocco, generalmente chiusa al pubblico. Durante il percorso con i binocoli del museo i partecipanti potranno scoprire le numerose specie animali che popolano questo angolo di parco. Costo 10 € comprensivo di guida, noleggio di bici e binocolo e traghetto sul Fiume Reno.

Sabato 29 e domenica 30 settembre ultimo weekend di escursioni in barca della Bevanella, prima della classica chiusura invernale. L’escursione in barca nel cuore del Delta permette di immergersi nei paesaggi di Bevano, Ortazzo e Ortazzino fino a raggiungere la foce del Bevano. Partenza sabato alle ore 16 e domenica alle ore 10. Costo 10 € intero, 8,50 € ridotto (da 4 a 12 anni, sopra i 65) e gratuito per bambini 0 - 3 anni.

Per tutte le escursioni è obbligatoria la prenotazione: 0544 528710, natura@atlantide.net