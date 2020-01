Un’antologia che racconta la città: ecco "Faenza sopra le righe"

Si tiene sabato 18 gennaio, alle 17, al Nove100 Caffè di Faenza (corso Mazzini 69/a) la presentazione dell’antologia Faenza sopra le righe (ed. Tempo al Libro, 2019).

Surreale, noir, romantica, storica o sullo sfondo. Faenza è da sempre fonte di ispirazione non soltanto per i grandi artisti, ma anche per tutti coloro che ne apprezzano la grazia e la grande storia.

Nasce così l’antologia Faenza sopra le righe, una raccolta di 14 racconti, di autori e autrici in gran parte esordienti: storie coinvolgenti, tra loro eterogenee, in cui si riconoscono amore per la parola scritta e capacità di mettersi in gioco. Sensibilità, ironia, cinismo, simbolismo. Ogni scrittore ha trovato una propria chiave di lettura per interpretare il filo conduttore dell’opera, ovvero il legame con Faenza.

Faenza sopra le righe è il risultato dell’edizione 2019 del laboratorio “Stasera scrivo”, un progetto ideato da Mauro Gurioli (editore e scrittore) per fornire spunti e indicazioni tecniche di base finalizzati alla realizzazione di un racconto.

Partecipano alla presentazione gli autori: Stefania Baccarini, Anna Maria Bassi, Riccardo Dardi, Valeria Errani, Valentina Fabbri, Daniela Giorgini, Vittoria Graziani, Manuela Medri, Oscar Ortelli, Simona Palo, Sara Piciucchi, Ilaria Ragazzini, Stefania Tosi, Giulia Zanotti.