Un aperitivo per aiutare gli amici animali

L’associazione C.L.A.M.A Ravenna organizza per venerdì 18 MAGGIO dalle 19,00 alle 21,00 in via Le Corbusier 12 l’Aperitivo benefit di Alice. Si tratta di un evento a favore dei tanti animali seguiti dall’Associazione, un modo per incontrarsi, gustare deliziosi stuzzichini vegan e aiutare gli animali.

Il costo dell’evento è di 12 euro – info e prenotazioni (anche sms): 3398952135 entro il 16 maggio.