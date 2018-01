"Un borghese piccolo piccolo" con Dapporto apre la stagione 2018

“Un borghese piccolo piccolo” è il primo spettacolo al teatro di Conselice del 2018, in programma per giovedì 4 gennaio. La rappresentazione fa parte di “Sedici”, la stagione teatrale 2017/2018 di Conselice, diretta dall’attore romagnolo Ivano Marescotti e da Ifigenia Kanarà in collaborazione con Rossella Cavallari e Cronopios.

Protagonisti dello spettacolo sono Massimo Dapporto, Susanna Marcomeni, Roberto D’Alessandro, Matteo Francomano e Federico Rubino. La regia è di Fabrizio Coniglio, mentre le musiche originali sono curate da Nicola Piovani. Lo spettacolo richiama il celebre film di Mario Monicelli, a sua volta tratto dal romanzo omonimo scritto da Vincenzo Cerami. Il protagonista è Giovanni Vivaldi, impiegato ministeriale da 30 anni, con una moglie e un figlio. Quest’ultimo è un ragioniere neodiplomato che il papà è pronto a tutto pur di sistemare.

Domenica 21 gennaio sarà invece protagonista il direttore artistico Ivano Marescotti con “I have a dream. Le parole che hanno cambiato la storia”. Sul palco con lui ci sarà Valentina Lodovini.

Venerdì 2 febbraio spazio a “Il testimone”, scritto da Mario Almerighi e Fabrizio Coniglio. Lo spettacolo è diretto e interpretato da Bebo Storti e Fabrizio Coniglio.

I versi di Dante saranno invece i protagonisti di “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, in programma venerdì 16 febbraio. Giorgio Colangeli, accompagnato dalla chitarra di Tommaso Cuneo, leggerà i primi sei canti del Purgatorio della Divina Commedia di Dante Alighieri.

Domenica 4 marzo è la volta di “L’ultimo harem”, spettacolo di Angelo Savelli con Serra Yilmaz, Valentina Chico e Riccardo Naldini. Lo spettacolo è ispirato ai racconti di “Le mille e una notte”.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 21. Non sarà ammesso in sala l’ingresso dopo l’inizio dello spettacolo. La Direzione si riserva di apportare al programma le modifiche derivanti da causa di forza maggiore.



È possibile acquistare i biglietti di tutti spettacoli in cartellone (intero 16 euro, ridotto 13 euro) su www.vivaticket.it o in tutti i punti vendita indicati sul sito. È possibile anche prenotare i biglietti due giorni prima di ogni singolo spettacolo dalle 17 alle 20 telefonando al numero 348 7095919 o scrivendo una mail a info@teatroconselice.it, specificando numero di biglietti, nome, cognome, numero di telefono (assegnazione dei posti a discrezione della direzione). Il ritiro dei biglietti dovrà avvenire presso la biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo dalle 18 alle 20.45.

Per informazioni o iscrizioni a laboratori o workshop contattare il numero 348 7028928 o scrivere alla email ifigeniakanara@gmail.com, specificando: nome, cognome, numero di telefono entro venerdì 9 febbraio 2018 per “Scrittura autobiografica a mano” ed entro venerdì 2 marzo 2018 per il “Corso di disegno brutto”.

Il costo di iscrizione per ogni laboratorio è di 100 euro più iva.

Agli abbonati al Teatro di Conselice e al Caffè delle Ragazze è riservata una speciale riduzione sulla quota di iscrizione a entrambi i laboratori.

Il Teatro Comunale di Conselice è in via Selice 127-129.