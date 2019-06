Un borgo in musica, tra bande, cori e scuole musicali

Per il terzo anno, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, a Brisighella si festeggia la Festa della Musica, un'iniziativa estesa a livello europeo.

L’appuntamento è per venerdì 21 giugno, giorno del solstizio d'estate a partire dalle ore 21.00 presso il Teatro all’aperto di via Spada con le esibizioni della Scuola di Musica “A. Masironi”, della Banda del Passatore, del Coro Cittadino e della Corale CantarInsieme. Collabora all’iniziativa il centro musicale “Onda Sonora”.

Con ”Un Borgo in Musica” Brisighella è nuovamente testimone dell'amore per la musica, proponendo un accattivante repertorio che spazierà dalla musica contemporanea di intrattenimento, alla musica italiana legata alla tradizione, alla musica popolare e alla musica classica.

Ingresso libero al pubblico.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso il Foyer del teatro Pedrini, all’interno del Palazzo municipale.