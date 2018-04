Un cammino guidato per riscoprire la pineta

Domenica 22 aprile il Comitato Acqueterre e il Club Alpino Italiano, Sezione di Ravenna, in collaborazione con il Gruppo Carabinieri Forestale e con il Garden Club di Ravenna, organizzano “LA PNGĒDA DI PURET”. Un cammino guidato attraverso la secolare Pineta di San Vitale, con affaccio sulla Pialassa Baiona, per ripercorrere i passi della “povera gente” che tra Ottocento e Novecento frequentava abitualmente la valle e la pineta, per assicurarsi la sopravvivenza.

Durante la passeggiata si focalizzerà l'attenzione sul bosco che, dal tempo dei monaci delle Abbazie, ha avuto un ruolo centrale nella storia locale , oggi riconosciuto come patrimonio naturalistico di indiscutibile bellezza, e si renderà omaggio agli Autori romagnoli che hanno raccontato la pineta e la valle.

Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 nel piazzale antistante il Gran Hotel Mattei, via E.Mattei 25, o alle 8.45 direttamente in pineta (radura Ca Vecia). Dopo le iscrizioni con versamento della quota (€ 8 compreso il ristoro) e l’incontro con le guide Osiride Guerrini, Laura Montanari, Elisabetta Baldrati, Arturo Mazzoni, alle ore 9.00 si darà avvio al cammino. Durante brevi soste e visite, si offriranno “pillole” di natura, di storia, di cultura popolare e incontri con un pinarolo, una legnaiola, un cacciatore-pescatore a cura di Eliseo Dalla Vecchia, Laura Fenati, Marco Grilli. Tra le 12.30 e le 13.00, dopo 6 Km ,è previsto l'arrivo e il ristoro alla Ca Nova, dove è allestita la mostra di foto storiche a tema. Il ristoro é a cura dell’Organizzazione, in collaborazione con Terremerse, ASD Endas. Natura Ravenna, A.T.C 2. Verso le 15.00 è programmato il ritorno guidato verso la Ca Vecia, lungo un sentiero alternativo di 4 km. Per necessità, si potrà usufruire di auto-navetta.

Ai fini organizzativi, per chi desidera il ristoro, è richiesta la pre-iscrizione entro giovedì 19 a :COMITATO ACQUETERRE (393000919; lmontanari@alice.it) – SEZ. CAI di Ravenna ( cell. 3356415567; arturomazzoni.ra@gmail.com; cell. 3381571069; elisabetta.baldrati@gmail.com).

GARDENCLUB (cell.3332118134; mariella-c@tiscali.it). Si consiglia abbigliamento sportivo, scarpe con fondo scolpito e prodotto antizanzare.

In caso di maltempo, contattare l’organizzazione.