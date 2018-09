Un concerto per Dante alla basilica di San Francesco

La Cappella Musicale e il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna presentano uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il Concerto per Dante rappresenta infatti l'occasione per ascoltare brani inediti dei compositori che hanno partecipato alla prima edizione del concorso nazionale “Dante in musica”, organizzato dal Centro Dantesco e dalla Cappella Musicale. Un'esperienza destinata a essere consolidata negli anni, che intende avvicinare la moderna sensibilità musicale dei compositori contemporanei al tema classico della Divina Commedia. Un esperimento unico nel proprio genere in Italia: un concorso aperto a compositori che intendono confrontarsi con il tema dantesco in modo libero e personale.

« Per il tradizionale “Concerto per Dante”,» sono le parole di Giuliano Amadei « abbiamo deciso di esplorare un territorio diverso da quello barocco. Crediamo sia interessante offrire al pubblico la possibilità di godere di composizioni inedite, composte da musicisti bene inseriti nell'attività concertistica, che si sono cimentati con la celebrazione del grande poeta. Tutti i brani che verranno eseguiti, ispirati alle parole della “Comedia”, sono stati composti da alcuni dei musicisti che hanno partecipato alla nostra iniziativa “Dante in musica”. Paolo Geminiani, Fabio Generali, Emanuele Meledina, Paolo Pandolfo sono gli autori dei brani che presenteremo. Compositori che si sono confrontati con passione e originalità sul tema dantesco. Le opere presentano spunti di notevole interesse, caratterizzati da una scrittura musicale lineare, unita a una notevole profondità espressiva». Il Concerto per Dante è organizzato in collaborazione con Capit Ravenna.

Ingresso Libero

