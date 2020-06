Un concerto per i medici: il live di Beppe Aurilia all'ospedale

“Arte post Covid” è il titolo dell’iniziativa che l’artista Beppe Aurilia ha voluto per esprimere la propria vicinanza alla sanità ravennate. Si tratta di un’iniziativa a favore dei pazienti Covid dedicata ai malati e agli operatori sanitari che si sono sacrificati in questi mesi per combattere il virus.

Dopo il concerto del 2 giugno all’autohotel Costa Paradiso di Lido Adriano, la struttura che in questi mesi ha ospitato i positivi che devono stare in isolamento, il secondo appuntamento arriva venerdì 19 giugno, ore 21, nel cortile dell’ospedale di Ravenna (accesso da via Missiroli 10).

La band di Beppe Aurilia si esibisce in un concerto, donato a tutti i sanitari, operatori e collaboratori del “Santa Maria delle Croci”, in segno di tributo e riconoscenza per la loro opera prestata durante la lotta all’emergenza Covid-19. In quella serata, alla presenza delle Autorità cittadine, verranno ricordate anche le persone che sono venute a mancare a causa di questa terribile infezione, ma che restano nel cuore dei loro familiari e della città.

Naturalmente vengono prese le misure necessarie al distanziamento sociale al fine da evitare ogni rischio e affinchè le iniziative si svolgano nella massima sicurezza. E anche in quest’ottica, saranno proiettati video e momenti live, sulla facciata sulla facciata dell’ingresso del Presidio Ospedaliero grazie alla scenografia video mappata donata da Andrea Bernabini. Il concerto è aperto alla cittadinanza che potrà sostare nel parco sito all’ingresso dell’Ospedale e il rispetto delle disposizioni di sicurezza (mascherine e distanziamento) sarà assicurato dagli steward.