Un corso gratuito per imparare a giocare a bridge

La scuola Bridge di Ravenna, pluricampione d'Italia, organizza un nuovo corso di avvicinamento al bridge. Il corso, completamente gratuito, sarà tenuto da un insegnante federale ed avrà inizio martedì 24 settembre alle ore 21.00 presso il Circolo Endas "Primo Uccellini" a Borgo Montone in via Fiume Abbandonato. Per informazioni Maurizia ritiani 3356844968.