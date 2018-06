Un'estate di divertimento in piazza con il Teatro ragazzi

L’estate 2018 del Teatro Masini confermerà la sua impronta “Family”, portando sotto al cielo stellato del “salotto” di Piazza Nenni/Molinella, cinque appuntamenti programmati nei lunedì sera del mese di luglio e scelti tra le migliori produzioni nazionali del teatro ragazzi.

Gli spettacoli proposti appartengono al repertorio di alcune delle più qualificate realtà del Teatro Ragazzi italiano, tra riletture di fiabe classiche e intergenerazionali e testi originali. Le rappresentazioni offriranno anche una panoramica delle tante possibilità, contaminazioni e sperimentazioni che da sempre contraddistinguono la ricerca del Teatro Ragazzi italiano, fatte non solo dal tradizionale “teatro d’attore” ma anche da linguaggi ed espressioni artistiche particolari quali il teatro d’ombre, il teatro di figura e tanta musica eseguita dal vivo.

L’edizione 2018 di Teatro Masini Estate sarà dunque riaffermazione del forte e importante investimento sulle giovani generazioni e su tutte le famiglie da sempre attuato dalle “politiche culturali” della città.

Il Teatro Masini di Faenza, infatti, nella sua ininterrotta programmazione di Teatro Ragazzi durante tutto l’anno (oltre agli appuntamenti estivi, le rassegne di teatro per le Scuole nelle matinée feriali e di “Favole” nelle domeniche pomeriggio invernali), rappresenta probabilmente un unicum in Italia e la numerosa partecipazione ad ogni appuntamento proposto, dimostra l’affezione e il gradimento del giovane pubblico faentino (ma non solo) e delle loro famiglie.

È importante rimarcare che l’universalità del Teatro Ragazzi è oggi anche una straordinaria possibilità di integrazione che elimina le distanze, abbatte barriere e arriva con la stessa poesia e la stessa forza a chiunque, senza distinzioni di provenienze culturali o sociali.

L’appuntamento inaugurale di Teatro Masini Estate 2018 (lunedì 2 luglio) sarà inoltre espressamente dedicato alle celebrazioni del 50° Anniversario del Premio Europa conferito alla città di Faenza. I musicanti di Brema della compagnia Teatro Perdavvero, oltre a essere essa stessa una storia di respiro europeo, è organizzato in collaborazione con il Festival “Colpi di Scena”, vetrina delle migliori e nuove produzioni di teatro per le giovani generazioni dell’Emilia-Romagna, nazionali ed europee che vedrà la partecipazione di numerosi Direttori Teatrali provenienti da tutta Europa che giungeranno a Faenza per assistere e “importare” nei loro Teatri gli spettacoli e, di conseguenza, la ricchezza e la creatività del Teatro Ragazzi italiano, universalmente riconosciuto come uno dei migliori a livello europeo.

Il cartellone prosegue lunedì 9 luglio con I Guardiani dell’oca che rappresentano Biancaneve e i sette nani, il 16 luglio Tanti Cosi Progetti propongono I tre porcellini, poi il 23 luglio 2 Il Baule Volante con Attento Pierino... arriva il lupo! e finale lunedì 30 luglio con AriaTeatro / Compagnia dei Somari che presenta Il piccolo clown.

BIGLIETTI: posto unico € 4 (ingresso gratuito per bambini 0-3 anni).

Non si effettuano prevendite, né prenotazioni telefoniche. Nelle sere di spettacolo la Biglietteria aprirà alle ore 20,15 nel Voltone della Molinella. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno all’interno del Teatro Masini.