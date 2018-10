Un evento da leccarsi i baffi: a Bagnacavallo ecco la "Tartufesta"

Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre Bagnacavallo ospiterà la Tartufesta, dedicata al tartufo bianco romagnolo e promossa presso l’ex mercato coperto di via Baracca dall’Associazione Tartufai Ravenna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune.

L’iniziativa consentirà di scoprire e assaggiare il tartufo bianco romagnolo grazie allo stand gastronomico allestito per l’occasione e al mercatino dei tartufi e dei funghi romagnoli.

Si potranno poi conoscere più da vicino le attività che i tartufai svolgono per la tutela delle produzioni naturali e in generale dell’ambiente nell’ambito del primo Convegno sulla tutela, valorizzazione e commercializzazione del tartufo bianco, in programma sabato 6 ottobre a partire dalle 15 presso la sala di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5.

L’apertura dei lavori sarà affidata al sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni, che porterà i saluti dell’Amministrazione comunale. Alessandra Zambonelli dell’Università di Bologna parlerà di Tutela e valorizzazione delle produzioni naturali di tartufo bianco, mentre il consigliere regionale Mirco Bagnari presenterà la legislazione dell’Emilia-Romagna sul tartufo e i progetti di tutela e valorizzazione. A seguire Fabio Cerretano della Federazione Nazionale Associazioni Tartufai Italiana interverrà sulla tutela della libera ricerca, la commercializzazione e i relativi aspetti fiscali.

A moderare gli interventi, che si concluderanno con una discussione, sarà l’esperto del settore Riccardo Baroni.

Lo stand gastronomico funzionerà venerdì, sabato e domenica a partire dalle 19 e domenica anche a pranzo, dalle 12.

Per informazioni: 339 3546640.