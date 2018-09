Un inno alla vendemmia e alla Romagna chiude il Festival itinerante del Cibo contadino

Dal campo alla tavola a metri zero. Questo lo slogan del primo “Festival itinerante del Cibo contadino”, un viaggio a tappe tra poderi, fattorie e agriturismi che mercoledì 5 settembre, alle ore 20, arriva a conclusione.

Meta finale del cammino tra le eccellenze gastronomiche dell'agricoltura ravennate, l'azienda agricola e cantina Alessandra Ravagli di Ragone di Ravenna (via Argine destro Montone 220). Lì dove tutto era iniziato, gli agrichef di Campagna Amica e i produttori Coldiretti tornano per celebrare i sapori della campagna e il tempo della 'signora vendemmia'. L'ultima cena contadina della stagione è un preludio all'autunno, ai suoi colori intensi e caldi, all'uva settembrina. Dalle ore 20cena a tema in collaborazione con Agriturismo Castagnolo di Casola Valsenio e Azienda Agricola Ca' ad La' (Antipasto del Castagnolo, porchetta di mora romagnola con contorni, gelato con uva caramellata. Piatti in abbinamento, ovviamente, ai vini della cantina Ravagli). A seguire visita guidata della cantina (possibilità di degustazione) e per chiudere tra le risate, spazio agli aneddoti 'divini' del 'Viaggio in Romagna alla ricerca di un vino ancestrale' intrapreso da Francesco Antonelli (special guest Rudy Gatta).

Prenotare il proprio posto chiamando il 347 8884547. Costo della serata 28 euro. Menù bimbi 0-5 anni gratuito, dai 6 ai 10 anni euro 10. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook Campagna Amica Ravenna.