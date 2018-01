"Un Kinotto da Sogni": musica da guardare, gustare e ballare

Il circolo Sogni Antonio Ricci organizza una serata all’insegna della musica e del cinema. L’appuntamento, dal titolo “Un Kinotto da Sogni - Musica da guardare, da gustare e da ballare”, è per venerdì 19 gennaio alle ore 21 al circolo Arci Kinotto a Borgo Masotti, in via canale Guiccioli 35.

La serata è all'insegna della musica con la proiezione dei videoclip dei gruppi ravennati trasmessi in questi anni al festival "Corti da Sogni". Dopo le proiezioni è in programma un imperdibile dj set con Alessandro Baldassarri e STe Luz.

Si guardano opere che immortalano le performance musicali dei Nobraino, Void of sleep, Doormen, Mercato del Vago, Gianluca Viscuso oltre che alcuni dei videoclip giunti, da tutto il mondo, al festival internazionale di cortometraggi.

Nel corso della serata viene proiettato anche il video "Shining Sogni", realizzato dai registi Filippo Giunti, Alberto Donati, Andrea Fiumana e Thomas Pilani per la raccolta fondi a sostegno del festival.

“Un Kinotto da Sogni” rappresenta il penultimo appuntamento a sostegno della campagna crowdfunding. Per partecipare alla raccolta fondi occorre collegarsi all’indirizzo http://it.ulule.com/corti-da-sogni-festival/ .

“Grazie alla vicinanza e generosità del nostro pubblico siamo vicini all’obiettivo – commentano i membri del circolo Sogni -. A tutti coloro che ci hanno sostenuto e ci sosteranno va un grandissimo ringraziamento; anche il più piccolo aiuto sarà preziosissimo per la causa del cinema e per realizzare un festival Corti da Sogni sempre più interessante”.