Un matrimonio in riva al mare: tutto è possibile al Wedding Day

Una sosta per coloro che pensano al matrimonio in un'atmosfera unica, sulla spiaggia di Cervia-Milano Marittima: domenica 16 settembre al Fantini Club torna il Wedding Day in riva al mare, organizzato in collaborazione con l’Assaggio Wedding. Un’occasione da non perdere dedicata ai futuri sposi, che potranno vedere e provare tutti i servizi per le proprie nozze, godendosi il relax di una giornata sulla spiaggia, in una location dagli spazi ricchi di atmosfera e servizi impeccabili.

Dalle ore 10 alle 18, aziende referenziate saranno a disposizione per ascoltare le coppie di fidanzati in ogni loro esigenza: abiti da sposa e cerimonia, servizio foto e video, viaggi di nozze, make up ed estetica, hair stylist, abbigliamento intimo, accessori, confettata e bomboniere, torta e pasticceria, musica live e dj, animazione bimbi, events & wedding designer, fuochi d'artificio.

I futuri sposi avranno anche l’opportunità di scoprire i servizi spiaggia del Fantini Club e del magnifico centro benessere Fantini Wave Spa. Nel pomeriggio, da non perdere la presentazione delle migliori destinazioni di viaggio, la simulazione della cerimonia nuziale in riva al mare, la sfilata con le migliori proposte di abiti da sposa, sposo e cerimonia, ed il taglio della wedding cake con effetti luminosi sulla spiaggia.

A disposizione delle coppie anche aperitivo con buffet e area animazione per i bambini. La partecipazione all’evento è gratuita registrandosi sul sito assaggiowedding.it.



Programma della giornata:

Ore 10.00 Apertura area espositiva

Ore 10.30 Scopri la SPA ed i servizi del Fantini Club

Ore 12.30 Aperitivo e buffet (gratuito per le coppie iscritte)

Ore 14.00 Presentazione viaggi di nozze

Ore 15.00 Matrimonio in riva al mare e Wedding Games

Ore 17.00 Sfilata abiti uomo, donna e bambino

Ore 18.00 Torta e fuochi