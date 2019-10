Un mese rosa e azzurro per la prevenzione del tumore al seno

Anche quest’anno la LILT Provinciale di Ravenna aderisce, con proprie iniziative, alle campagne “Mese Rosa- Nastro Rosa” (ottobre) e “Percorso Azzurro” (novembre) promosse dalla sede centrale LILT, l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Ravenna. L'Associazione è fortemente impegnata nelle attività di prevenzione del tumore al seno poiché questa patologia risulta, ancora oggi, la principale causa di morbilità oncologica nelle donne.

L’assessora alla Cultura Elsa Signorino ha dichiarato: “Sono davvero molto lieta di mettere a disposizione il palcoscenico del Rasi al servizio di un obiettivo di altissimo profilo al quale Lilt si dedica con straordinario impegno e competenza: la prevenzione di patologie oncologiche che colpiscono in particolare le donne e oggi sappiamo che possono essere sconfitte. L’arte e la cultura come straordinario veicolo di sostegno e mobilitazione per una battaglia che riguarda tutti, tutti noi”.

Le principali attività previste per il 2019 sono:

Domenica 13 ottobre 2019, ore 15, “Torneo di Burraco per la LILT “, che si terrà presso Casa Baruzzi – La Molinazza, Via Bastia, 86 Sant’Agata S. S.

Giovedì 17 ottobre, ore 20,45, Replica della commedia brillante “La maga buca sogni”, presso il Teatro Rasi di Ravenna, Via di Roma 39. La commedia è stata ideata e prodotta dagli “Amici del Pronto soccorso di Lugo, con la regia del Prof. Paolo Parmiani.

Venerdì 25 ottobre 2019, ore 20, Cena sana e gustosa “Legumi, cereali e altre delizie: pesce, tris di dolci” presso il Club 91, Massa Lombarda, via Borgo pescatori 1. La cena sarà preparata dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Cervia, sotto la direzione degli chef Prof. Stefano Faccini e Prof. Katia Sangiorgi che, insieme alla nutrizionista e biologa Prof. Laura Tabanelli, alla titolare della ditta di cereali e legumi’ Melandri Gaudenzio’ Roberta Colla Melandri ed al viticoltore biologico dr. Paolo Tabanelli, illustreranno gli ingredienti, le caratteristiche nutrizionali e le varie fasi di preparazione di ciascun piatto e dei relativi vini. La serata sarà allietata da musica dal vivo in sottofondo.

Venerdì 22 novembre 2019, presso il Teatro dell’Istituto Sacro Cuore, in via Emaldi 82, alle ore 20,45 spettacolo di omaggio alla luna in musica e letteratura “Oh luna. Gioventù!” con Maria Quaranta (pianoforte), Carlo Sella (attore- voce recitante), Michele Zaccarini (fagotto).

Il Mese Rosa è un appuntamento fondamentale nell’arco delle iniziative LILT.