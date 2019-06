Un omaggio alle dive del cinema italiano con l'Ensemble Mariani

Sabato 29 giugno nel parco G. Savorini di San Bernardino di Lugo (via XII Aprile) l’Ensemble Mariani presenta un omaggio alle dive del cinema italiano, concerto di musica, parole e immagini.

La serata inizierà alle 20 con una cena a base di paella (25 euro, 20 euro da asporto, info e prenotazione al numero 333 2655089, oppure 347 7007023).

Alle 21 il concerto: si tratta di uno spettacolo di musica e immagini con cui si renderà omaggio alle più amate dive del cinema italiano di tutti i tempi: Anna Magnani, Sophia Loren, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Monica Vitti. Lo spettatore avrà la possibilità di riascoltare le opere di alcuni dei più grandi compositori del nostro Paese conosciuti in tutto il mondo e premiati con le più prestigiose onorificenze come premi Oscar e Grammy Awards; in particolare verranno eseguite le musiche di Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Armando Trovajoli, Piero Piccioni, Riz Ortolani che, assieme a registi del calibro di Federico Fellini, Luchino Visconti, Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, solo per citarne alcuni, hanno contribuito a rendere il cinema italiano famoso in tutto il mondo.

La voce di Paola Fabris, accompagnata dal Quartetto K e dalle percussioni, guiderà lo spettatore in un percorso dagli Trenta ai giorni nostri; un itinerario che, dalla spensierata epoca dei telefoni bianchi in cui muove i primi passi il grande Vittorio De Sica, ci porterà a riascoltare le note e i dialoghi dei film del genere “musicarello” come Totò e la Malafemmena.