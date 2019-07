Un'onda rosa travolge il Vialetto degli Artisti

Designer, stilisti e artisti il 5 e 6 luglio dalle 19.30 alle 24.00, a Milano Marittima, uniranno stile creatività, per interpretare in modo originale e sopratutto Rosa, il Vialetto degli Artisti, in occasione del Capodanno dell'estate.

Un'onda Rosa, di passione, fantasia e creatività è pronta a travolgervi.

In programma, esposizioni d'arte e design, manufatti di artigianato contemporaneo, mostre di fotografia e illustrazione grafica a tema Pink Revolution.