Un pomeriggio assieme per scambiare giochi e giocattoli

Domenica 9 febbraio il Circolo22 in via Ramenghi 22 a Bagnacavallo si trasforma anche in un luogo di scambio e di condivisione dei giocattoli. Dalle 14,00 è possibile allestire un piccolo banco di videogiochi, bambole, macchinine, giochi di società e libri che non si usano più. L’idea è quella di non vendere i propri giocattoli, ma di scambiarli.

Il baratto dei giocattoli è aperto a tutti coloro che hanno giochi, libri e videogiochi che non utilizzano più. E’ gradita una prenotazione telefonica, per poter accontentare tutti.

A seguire sarà offerta una merenda a tutti i bambini partecipanti.

Per info e prenotazioni: Luca 333/4485261.