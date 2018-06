"Un posto al sole" i lavori dell'artista russo Innokentiy Fateev

Si inaugura sabato 9 giugno, alle ore 18.00, al museo civico Giuseppe Ugonia di Brisighella, nella piazzetta Porta Gabalo, la mostra "Un posto al sole" dell'artista russo Innokentiy Fateev.

L'esposizione, a cura di Franco Bertoni, direttore artistico del museo Ugonia, presenta una ventina di paesaggi romagnoli, anche brisighellesi, e italiani.

Nato a Novokuznetsk, in Siberia, nel 1980, Innokentiy Fateev risiede da anni a Faenza, dove ha frequentato i corsi di design dell'Isia (Istituto superiore industrie artistiche).

Gli insegnamenti del padre Yuri, anch'egli artista, e le suggestioni naturali e culturali interiorizzate in patria lo indirizzano inizialmente verso una pittura figurativa di tipo naturalistico-descrittivo.

Viene poi influenzato da protagonisti della scena artistica internazionale quali David Hockney o Andrew Wyeth, tramite i quali evolve le prove iniziali e giunge a convincenti formulazioni sulla necessità, anche odierna, della pittura.

Pittore d'istinto e dalla grande facilità esecutiva, Fateev non conosce limiti tematici o iconografici precisi. Nessuna simbologia è sottesa a una pittura che si potrebbe anche definire felice: appagata dal solo atto di visione e di ricreazione della realtà.

Fiori, paesaggi naturali e urbani, nature morte e ritratti sono eseguiti con grande maestria e denotano una notevole capacità di sintesi visiva. Nulla di impressionistico, però, in Fateev che anzi tende a consolidare le sue immagini della realtà in assetti quasi plastici e gommosi con viraggi e accentuazioni coloristiche innaturali.

Oltre che in ambito faentino, romagnolo e italiano, Fateev ha esposto in Russia, Austria, Germania e Olanda.

La mostra al museo Ugonia resta aperta al pubblico dal 9 giugno al 16 settembre 2018, nei seguenti orari: prefestivi e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.