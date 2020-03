Un "Red Party" per la Festa delle Donne

La sera di sabato 7 marzo si celebra la Festa della Donna e al ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia si fa festa nel pieno rispetto di tutte le misure cautelari, ad iniziare dal criterio "droplet" introdotto dal provvedimento entrato in vigore in Emilia-Romagna che stabilisce la distanza minima di un metro a cui mantenersi dalle altre persone per evitare

Sabato 7 marzo, dalle ore 20.30, la Sala delle Rose del ristorante ospita l’evento "Red Party - Il bello delle donne", una serata di buon cibo e musica con accompagnamento del dj Mattia Pizzi e il repertorio cantato di Devis Tagliaferri. Uno show elegante e coinvolgente che vede protagoniste le donne e non solo, attraverso le canzoni più famose della musica italiana. Una serata con dress code che prevede abito o semplice dettaglio rosso per donne e uomini, senza distinzione.



Il Red Party si svolgerà, come anticipato, nel pieno rispetto delle misure indicate dal Governo. La presenza massima prevista è infatti di 120 persone.