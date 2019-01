Venerdì 18 gennaio il Mama's Club ospita l'evento "Un sogno possibile: il mare dentro la Darsena di Ravenna". Presenti il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, Daniele Rossi presidente dell'Autorità Portuale e l'architetto Filippo Poggioli. Conduce la serata Danilo Montanari.

Sono trascorsi più di trent'anni dalla prima proposta per la trasformazione della Darsena di Ravenna. Danilo Montanari e Fabio Poggioli, autore del libro “il mare dentro, la darsena di Ravenna 1988-2008” ci guideranno nel ripercorrere quei decenni: dalle proposte presentate, al dibattito che queste hanno suscitato in città e in ambito disciplinare.

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto su questi interventi con il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale Daniele Rossi. Quella della darsena di città è una vicenda che in qualche modo riflette il dibattito urbanistico nel nostro Paese: il rapporto fra Pubblico e privato e l’antagonismo fra Piano e progetto. Questo anche in ragione dell’importante tradizione urbanistica ravennate e perché il tema del ridisegno di questi “vuoti urbani” riguarda moltissime città italiane, e non solo.

Recentemente i finanziamenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza della Darsena di città sono stati oggetto di un confronto fra il governo centrale e il Comune di Ravenna. Quei finanziamenti riguardano interventi importanti per la socialità e la vivibilità, per una Darsena collegata e sicura e per un Candiano più pulito: la realizzazione della passeggiata sul lungocanale, il pontile di accesso all’acqua, la riqualificazione di edifici di archeologia industriale, il prolungamento del sottopasso della stazione, l’accesso alla città e il collegamento con il mare, il nuovo sistema di videosorveglianza, la realizzazione dell’infrastruttura fognaria.