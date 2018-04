Un the con Dante: letture della Divina Commedia al Portoncino

Sabato 21 aprile alle ore 14, nel Borgo San Biagio di Ravenna, presso la sede del Centro sociale “Il Portoncino”, in Via Portoncino 4, l’Associazione Culturale “Il tremolar della marina”, propone uno speciale evento per Dante.

Barbara Rasponi interpreta il Canto V dell'Inferno dedicato a Francesca Da Polenta, Aurelio Lavatura declama il Canto I del Purgatorio (da cui è tratto il nome dell’Associazione Culturale) e, tra le due letture, il professor Ivan Simonini, Presidente del Parco Letterario Terre di Dante, tiene un breve discorso sul tema: La Divina Commedia e i mosaici di Ravenna.

L’iniziativa si colloca nel contesto delle celebrazioni dantesche per il 2021, settimo centenario della morte del Sommo Poeta.

Nell’occasione l’Associazione culturale “Il tremolar della marina” offre a tutti i partecipanti il caffé o il the.

Ingresso libero.