Un tuffo nel passato con lo swing dei Double Tower Stompers

Mercoledì 31 gennaio, la stagione dello Zingarò Jazz Club di Faenza prosegue con il concerto dei Double Tower Stompers, formazione composta da Debora Bettoli alla voce, Andrea Ferrario al sax tenore e soprano, Salvatore Vaccaro al trombone, Daniele Dall'Omo alla chitarra, Luca Dalpozzo al contrabbasso e Dario Mazzucco alla batteria. La serata è ad ingresso libero con inizio alle 22.

La Double Tower Stompers è la swing band di Bologna, nata in collaborazione con la Bologna Swing Dance Society, per ricreare le atmosfere del Cotton Club e dei locali da ballo della prima metà del Novecento. La formazione riprende i classici delle grandi orchestre storiche con sonorità che spaziano dallo stile New Orleans ai grandi classici delle big band della Swing Era e ripercorrono brani di autori come Benny Goodman, Duke Ellington e Count Basie e gli evergreen cantati da Ella Fitzgerald, Billie Holiday e Nina Simone.

Il prossimo appuntamento con la stagione dello Zingarò Jazz Club di Faenza è in programma per mercoledì 7 febbraio 2018: sul nostro palcoscenico si esibirà il Sara Jane Ghiotti Group, composto da Sara Jane Ghiotti alla voce, Andrea Taravelli al basso, Simone Migani al pianoforte e Pasquale Montuori alla batteria. Il concerto fa parte anche del cartellone di Fiato al Brasile 2018, il festival dedicato alla musica e alla cultura del Brasile, fortemente voluto dalla Scuola di Musica Sarti di Faenza.

Lo Zingarò Jazz Club è a Faenza in Via Campidori, 11.