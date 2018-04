Un utensile domestico divenuto leggenda: “Lo Schiaccianoci”

La Cassa di Risparmio di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo 30, fino al 17 aprile, una originale mostra di oggetti dedicati a “Lo Schiaccianoci”.

Una raccolta di oltre sessanta esemplari di schiaccianoci in legno, provenienti prevalentemente dall’artigianato austriaco e “bottino” di esperte incursioni di una collezionista ravennate (che ha preferito rimanere anonima), nei mercatini di varie località italiane e straniere.

Lo schiaccianoci è un attrezzo casalingo, in metallo o legno, usato per rompere il guscio di noci, mandorle, nocciole o altra frutta secca con guscio duro. Ma la parola richiama subito alla mente il famoso balletto di Ciaikowskij che, ad oltre 125 anni dalla sua prima teatrale a San Pietroburgo (1892), è ancora molto conosciuto e le cui musiche, nel corso del tempo, sono state utilizzate in adattamenti e in altri contesti come documentari, film e serie televisive.

Lo Schiaccianoci ha dovuto parte della propria popolarità nel Novecento anche al magnifico film di animazione Fantasia prodotto da Walt Disney, con otto segmenti animati impostati su pezzi famosi di musica classica.

La notorietà del buffo soldatino dalla grossa testa e dai forti denti per rompere bene i gusci, lo ha reso un interessante soggetto per l’artigianato e da qui a diventare oggetto di collezionismo, il passo è stato breve.