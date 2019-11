Un vasto repertorio per l'oboe di Luciano Franca e il pianoforte di Simona Santini

Domenica 1° dicembre, ore 10.30 presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri, si svolge il quinto appuntamento dei Concerti della Domenica, che prevede l'esibizione del duo formato dall'oboista Luciano Franca e dalla pianista ravennate Simona Santini.

Lui è stato primo oboe dell'Orchestra del Teatro alla Scala e oggi collabora con prestigiose orchestre lirico-sinfoniche, lei è molo nota nel nostro territorio per il suo impegno come pianista concertista in diverse formazioni e come docente di pianoforte.

Per l'occasione, Luciano Franca, attivissimo e Simona Santini propongono una variegata scelta musicale con brani per oboe e pianoforte di Donizetti, Schumann, Rota, Piazzolla e Poulenc.

Biglietti € 10,00, € 5,00 a ragazzi sotto i 26 anni.