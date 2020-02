Venerdì 21 febbraio, ore 21.30, al Mama's Club di Ravenna si compie un viaggio nella memoria e nel costume con "Sanremo 50 anni fa (1969-1970), a cura di Domenico Gavella.

Viaggio magico nella stagione sospesa sul tramonto del “melodico” e le nuove tendenze musicali. Correva l'anno 1969 e il Festival della canzone italiana non era ancora approdato nel celebre teatro Ariston. La kermesse si svolgeva nel salone delle feste del casinò di Sanremo e vide come protagonisti artisti che sarebbero entrati di diritto nella storia della musica italiana. Bobby Solo e Iva Zanicchi vinsero il Festival con il brano Zingara, Sergio Endrigo arrivò secondo con Lontano dagli occhi, Lucio Battisti raggiunse soltanto l'undicesimo posto con Un'avventura. In quell'edizione parteciparono anche altri importanti nomi come Massimo Ranieri, Orietta Berti, Rita Pavone e Little Tony.

Ingresso gratuito.